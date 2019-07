São Caetano ganha novo sistema de limpeza 2.0

São Caetano já conta com um novo sistema de coleta de lixo mecanizada. Em parceria com o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), a prefeitura apresentou na última segunda-feira (15) o programa de modernização do sistema, que inclui aquisição de máquinas, capacitação dos funcionários e implementações de dinâmicas de trabalho.

“Fazer modernização em São Caetano é um desafio, uma vez que a cidade já tem um perfil de vanguarda”, disse o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), durante o lançamento do programa.

“Os impactos da implantação dessas inovações, no entanto, só poderão ser conhecidos em longo prazo”, completou. O valor do investimento nos novos equipamentos e serviços será de R$ 800 mil. O Saesa afirma já recolher cerca de 190 toneladas de resíduos por dia na cidade.

Já estão disponíveis dois contêineres soterrados para lixo orgânico, um no bairro Barcelona e outro na praça Cardeal Arcoverde, Centro.

As novas lixeiras, com capacidade de mil litros cada, ficam embutidas no solo e evitam a exposição dos resíduos ao meio ambiente, além de impedir que os resíduos sejam arrastados aos bueiros, galerias e sistemas de drenagem urbana. Outros três deverão ser instalados, segundo a prefeitura, nos próximos 20 dias: na praça da Figueira (bairro Boa Vista), na rua 24 horas (Centro) e na região do São José. Nestes locais, também serão colocados iglus para coleta seletiva de materiais recicláveis.

Além disto, foram mostradas as motos coletoras e os carros para varrição mecanizada de ruas e praças.

Funcionários farão ações complementares às atividades rotineiras de limpeza urbana, como revitalização de praças, formação de jardins, recuperação e instalação de papeleiras.

Varrição noturna

O planejamento de varrição no período da noite seguirá roteiro de bares e restaurantes de grande movimento, com o objetivo de evitar o acúmulo de resíduos pela manhã em frente aos estabelecimentos e vias públicas.

Nova praça

Durante o lançamento do novo programa de limpeza urbana, Auricchio anunciou edital para o projeto de revitalização da praça Cardeal Arcoverde.

Conheça os novos sistemas de limpeza de São Caetano

Contêineres subterrâneos

Lixeiras que ficam embutidas no solo vão proteger os resíduos dos animais, que normalmente espalham os materiais descartados, inibir a presença de vetores de doenças e do mau cheiro e reduzir o número de viagens dos caminhões.

Ari Paleta/Metro

Varrição mecanizada

Carro que permite a limpeza das sarjetas, com aumento significativo da produtividade, além de evitar situações de riscos aos coletores nas principais vias da cidade. O equipamento facilita a varredura de praças, calçadões, parques e espaços que recebem eventos abertos ao público­­

Ari Paleta/Metro

Moto coletora

Veículos com pequenas caçambas irão permitir a rápida retirada dos resíduos que ficaram “perdidos” após a passagem dos caminhões de coleta e também vão ajudar na remoção dos materiais descartados de forma irregular em ruas, praças e terrenos