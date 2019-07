Em São Paulo, biometria elimina tinta para crianças com menos de 5 anos tirarem RG

Crianças de até cinco anos agora também poderão tirar seu RG sem sujar os dedinhos, com a biometria digital. Antes, o procedimento era feito com tinta nos dedos carimbados no papel, mas, com essa nova norma, as crianças, independentemente da idade, têm a coleta eletrônica das digitais na hora de tirar o documento.

Segundo a Prodesp, empresa que gerencia os postos, a procura por esse serviço cresce 20% nas férias escolares. Para aproveitar a época, Suelen Aparecida, 29 anos, auxiliar de produção, levou sua filha Beatriz, 5 anos, para fazer o RG e adorou a novidade.

“É uma facilidade! Ainda mais com a biometria para ela, fica bem mais rápido e prático”, afirmou. O que incentiva a fazer o RG para os pequenos é a facilidade e segurança que o documento traz, por tirar a necessidade de andar com a certidão de nascimento.

Ana Clara mostra os dedos limpos após coleta de digitais / Marcelo Justo/Metro

É a opinião da empregada doméstica Lucilene Alves da Silva Moia, 29 anos, que levou seus dois filhos para fazer o RG, sendo a primeira vez de Ana Clara, de 4 anos: “É um documento mais fácil, já vem com a foto e CPF, bom ter tudo junto”.

A vendedora Fábia Barbosa, 32 anos, que levou o pequeno Murilo de 3 anos para tirar o RG, concorda. “Sempre saio com a certidão, acho ruim e perigoso sair sem.”

“É uma comodidade a mais, muitos locais e órgãos já exigem documento com foto”, afirma André Arruda, presidente da Prodesp.

Para fazer o RG, recomenda-se agendar antes pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br) para evitar filas. O documento fica pronto entre cinco e sete dias e pode ser entregue no posto do Poupatempo ou pelo correio.

Como tirar o RG

Requisitos para a 1ª via: