Previsão do Tempo: quarta-feira chega com máxima de 18ºC na capital

São Paulo passa por mais uma frente fria nesta semana. Embora menos intensa do que a última, esta também têm derrubado as temperaturas na capital, e na quarta-feira (17), não será diferente.

A temperatura máxima para o dia deve ficar em apenas 18ºC, mudança drástica desde segunda-feira (15), quando a cidade chegou a registrar 25ºC com sol. Não há previsão de chuva, porém o dia permanecerá nublado entre manhã e tarde, com as nuvens se dissipando até a noite.

A mínima também será reduzida, em 10ºC. A previsão é do órgão de meteorologia da Prefeitura de São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

Também, a qualidade do ar apresenta melhora desde a última semana, porém a umidade já começa a diminuir após a chuva de terça-feira. Para quarta, as taxas de umidade ficam entre 55% e 90%.

O sol pode voltar na quinta-feira, com um aumento leve na temperatura.