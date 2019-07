Agora é possível parcelar multas de trânsito em São Paulo pela internet; saiba como

Desde segunda-feira (15), é possível parcelar multas de trânsito da Prefeitura de São Paulo pela internet. O parcelamento é feito em até 12 vezes, sempre por meio de um cartão de crédito.

O serviço também é oferecido presencialmente desde dezembro (veja os endereços no quadro).

Não podem ser parceladas por esse sistema as multas inscritas em dívida ativa e os pagamentos em cobrança administrativa. Os sites são o Zapay e o Datalink.

O Metro Jornal simulou na segunda (15) o parcelamento nos dois sites. Para um valor de R$ 1.112,91 em multas, um deles cobrava taxas totais de 4,63% a 5,46% ao mês. Em 12 meses, o total a ser pago era R$ 1.496,75. No outro, as taxas variavam de 6,35% a 15,78% ao mês e, em 12 meses, o valor pago ficaria em R$ 1.623,48.

O economista Pedro Coelho Afonso, da PCA Capital, recomenda que, se tiver aplicação, a pessoa compare as taxas. “Se o financiamento tiver juro maior que o pago pela aplicação financeira, é melhor resgatar e quitar à vista”, afirmou.

Ele também sugeriu que, caso o proprietário não tenha dinheiro guardado e precise do crédito, procure saber com que taxa conseguiria um outro tipo de empréstimo para pagar a multa e comparar as taxas.

Segundo pesquisa da Anefac, a taxa média de empréstimo pessoal em bancos no mês passado ficou em 3,64% ao mês.

Como parcelar multas

Quais podem

• Multas aplicadas pelo DSV (Departamento do Sistema Viário)

O que é necessário

• Renavam do veículo

• Cartão de crédito

• Documento pessoal (no caso de atendimento presencial)

Parcelas

• Valores podem ser divididos em até 12 vezes, no cartão de crédito, das bandeiras Mastercard, Visa e Elo

Juros e taxas

• Empresas podem cobrar

Pela internet

Pode ser feito em dois sites:

• Zapay Pagamentos

• Datalink

Pessoalmente

Nos seguintes endereços:

• DSV Centro

Avenida do Estado, 900 – Bom Retiro

• DSV Zona Leste

Shopping Aricanduva – avenida Aricanduva, 5.555

• DSV Zona Sul

Shopping Fiesta – avenida Guarapiranga, 752

• Subprefeitura Santana/Tucuruvi

Avenida Tucuruvi, 808 (zona norte)

• Subprefeitura Aricanduva

Rua Atucuri, 699, Vila Carrão (zona leste)

• Subprefeitura M’ Boi Mirim

Av. Guarapiranga, 1.695 (zona sul)

• DTP (Departamento de Transportes Públicos)

Rua Joaquim Carlos, 655 (centro)

Fonte: Secretaria Muncipal de Mobilidade e Transportes