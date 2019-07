Palestra gratuita para jovens sobre liderança une grandes nomes da política em São Paulo

Um encontro em São Paulo para jovens adultos irá reunir grandes nomes da política brasileira em painéis que discutem o valor da liderança. O evento Lidera Estudar, organizado pela Fundação Estudar, será no dia 5 de agosto com vagas presenciais limitadas e transmissão pela internet.

Para participar, é preciso se inscrever no site da instituição – 150 jovens serão selecionados para assistir as palestras presencialmente no Maksoud Plaza, no centro da capital paulista. O processo seletivo é gratuito e as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de julho.

Entre os confirmados estão nomes importantes da política brasileira, como os atuais presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), e a ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia. Outro nome conhecido pelo público é o de Bernardinho, ex-treinador da seleção masculina de vôlei.

A programação prevê palestras sobre fatores críticos para atingir o sucesso, relatos de liderança transformadora, apresentações de empresas e um painel sobre a economia, a Justiça e a política brasileira. Para inspirar o público, o evento também traz histórias de jovens que lideraram projetos de transformação social.