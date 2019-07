'Treme Treme': Motoristas de aplicativo exploram falha no GPS para triplicar valor da corrida

Motoristas do aplicativo Uber conseguem burlar o GPS e aumentar em até 300% o valor de uma corrida. Isso só é possível no sistema Android e acontece porque os profissionais colocam o aparelho em modo economia de energia.

Na prática, o GPS fica tentando localizar o aparelho e com isso circula virtualmente na região. O colunista de tecnologia da BandNews FM, Wharrysson Lacerda, explica que o celular continua conectado, mas deixa de receber notificações automatizadas.

Ao finalizar a corrida, o motorista volta o aparelho à condição de normalidade e o GPS encontra o aparelho, mas registra todo o trajeto de procura, aumentando, somente virtualmente, a distância percorrida. Como não altera o mapa na tela do aparelho celular, o passageiro não percebe a movimentação do GPS e só se dá conta do acréscimo depois que a corrida é finalizada.

O golpe ficou conhecido pelo nome “Treme Treme”, porque o GPS fica dando voltas no entorno do aparelho durante deslocamento do veículo.

A Uber foi procurada e informou que mantém equipes e tecnologias permanentemente analisando viagens suspeitas ou violações de termos de uso. A empresa acrescenta que em caso de irregularidade comprovada, os envolvidos podem ser descredenciados da plataforma.