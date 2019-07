MEC determina suspensão de vestibular da Unilab para pessoas trans

A Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) vai suspender e anular seu vestibular específico para candidatos transgêneros, transexuais, travestis, intersexuais e não-binários. A iniciativa pioneira no país abria 150 cagas em 15 cursos presenciais para inclusão de pessoas trans.

As vagas oferecidas no processo seletivo estavam ociosas – ou seja, não preenchidas em concursos anteriores da Unilab. Os alunos selecionados ingressariam no segundo semestre de 2016, em um dos três campi da Unilab aos quais o edital estava aberto: o Campus da Liberdade e na Unidade Acadêmica dos Palmares, Ceará, e no Campus dos Malês, na Bahia.

No entanto, como anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em sua conta pessoal do Twitter nesta terça-feira (16), o concurso foi cancelado por intervenção do Ministério da Educação. A pasta é, atualmente, encabeçada por Abraham Weintraub.

As inscrições para o vestibular já haviam começado, abertas na segunda-feira, e deveriam encerrar apenas no dia 24.

A Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Federal) lançou vestibular para candidatos TRANSEXUAL (sic), TRAVESTIS, INTERSEXUAIS e pessoas NÃO BINÁRIOS. Com intervenção do MEC, a reitoria se posicionou pela suspensão imediata do edital e sua anulação a posteriori. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 16, 2019

A Unilab até o momento não se posicionou publicamente sobre o fechamento do processo seletivo.