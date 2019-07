'Está definido', diz Bolsonaro sobre Eduardo embaixador

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira (16) que a indicação de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador nos Estados Unidos está "definida".

Segundo o mandatário, no entanto, ainda faltam algumas etapas a serem cumpridas para formalizar a nomeação. "Da minha parte está definido. Conversei com ele anteontem [domingo]. Há interesse. A gente fica preocupado, é uma tremenda responsabilidade. Acho que, se tiverem argumentos contrários, que não seja isso que se fala por aí. Não é nepotismo, tem uma súmula do Supremo nesse sentido", disse Bolsonaro.

Veja também:

Corregedoria do MP vai investigar palestras de Deltan Dallagnol

Associação farmacêutica vai recorrer na Justiça contra suspensão de laboratórios

Eduardo tem 35 anos recém-completados, idade mínima para ser embaixador, e nenhuma experiência diplomática. O deputado, no entanto, usa como argumentos em sua defesa os fatos de ser presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara desde o início do ano e de ter feito intercâmbio nos EUA.

Seu pai disse que ainda é preciso consultar o governo americano sobre a nomeação. A indicação de Eduardo também necessitará do aval do Senado.