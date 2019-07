Eclipse lunar: Veja fotos do fenômeno tiradas de diferentes cidades do mundo

O eclipse lunar parcial desta terça-feira (16) foi observado por milhões de pessoas em diversas partes do mundo. O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua se alinham, nessa ordem, possibilitando uma sombra no satélite natural.

No Brasil, foi possível observar o eclipse por três horas, a partir das 17h. Veja imagens do fenômeno capturadas por fotógrafos de diferentes lugares do mundo: