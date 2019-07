Deltan Dallagnol pediu viagem para o Beach Park em troca de palestra sobre corrupção

O procurador Deltan Dallagnol pediu passagem e hospedagem no parque aquático Beach Park para ele, a mulher e os dois filhos como condição para dar palestra sobre combate à corrupção na Fiec (Federação das Indústrias do Ceará), em julho de 2017. E cobrou cachê.

A informação é da nossa colunista Mônica Bergamo.

Ele discutiu o assunto num diálogo com a mulher obtido pelo The Intercept Brasil e analisado pelo site e pela Folha. "Posso pegar [a data de] 20/7 e condicionar ao pagamento de hotel e de passagens pra todos nós", disse Dallagnol a ela.

Um mês depois, o procurador fez propaganda da Fiec para convencer o então juiz Sergio Moro a aceitar um convite da entidade.

"Eu pedi pra pagarem passagens pra mim e família e estadia no Beach Park. As crianças adoraram", disse Dallagnol. "Além disso, eles pagaram um valor significativo, perto de uns 30k [R$ 30 mil]. Fica para você avaliar."

Leia também:

Caminhão que transportava ácido sulfúrico pega fogo na rodovia dos Imigrantes

Em São Paulo, biometria elimina tinta para crianças com menos de 5 anos tirarem RG

Na conversa com Moro, Dallagnol festejou ainda o fato de não ter sofrido punição de órgãos de fiscalização por dar palestras.

"Não sei se você viu, mas as duas corregedorias -[do] MPF [Ministério Público Federal] e [do] CNMP [Conselho Nacional do Ministério Público]- arquivaram os questionamentos sobre minhas palestras dizendo que são plenamente regulares", disse.