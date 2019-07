Pânico no parque: carrossel quebra e deixa dois mortos na Índia

Duas pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas em um trágico acidente envolvendo um carrossel, que quebrou, na Índia.

O vídeo gravado por um visitante mostra o momento em que o eixo principal do brinquedo de rompe. A estrutura bate contra os pilares e cai no chão, provocando pânico.

A polícia investiga o que provocou o acidente que aconteceu no parque temático na cidade de Ahmedabad, a sexta maior do país, com mais de 7 milhões de habitantes.