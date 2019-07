Rio Pinheiros: Governo de São Paulo começa revitalização

O governo de São Paulo anunciou que vai investir R$ 70 milhões no desassoreamento e desaterro do rio Pinheiros. Segundo o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, em 12 meses serão recolhidos 1,2 milhão de metros cúbicos de detrito, sendo que 500 mil metros cúbicos serão retirados do fundo do rio e outros 700 mil metros cúbicos das áreas de depósito de sedimentos.

A medida faz parte do projeto Novo Rio Pinheiros, promessa do governador João Doria (PSDB) de limpar e revitalizar o rio até 2022. “São Paulo não pode mais ficar convivendo com a poluição de dois rios que cortam a cidade e achar que o tempo tomará conta disso ou a falta de cuidado fará com que se eternize um problema que vitima a cidade e seus habitantes”, ressaltou.