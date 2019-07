Recreio nas Férias promove semana de atividades gratuitas para crianças

Com o mês de julho chegam as férias escolares das crianças, que ganham um bom tempo livre para brincar. Está sem ideia do que fazer com os pequenos? Sem desespero!

O programa Recreio nas Férias, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, começa nesta segunda-feira (15) com apresentações de teatro, jogos e passeios por diversas regiões da capital. Até sexta-feira (19), a garotada pode participar de cerca de 500 oficinas, que contam com refeições e lanches. As atividades ocorrem das 9h às 16h30 em 54 polos distribuídos em diferentes regiões da cidade, sendo 46 CEUs (Centros Educacionais Unificados), três CECIs (Centros de Educação Infantil Indígena) e cinco associações de bairro.

Não é preciso ser estudante de uma escola municipal para se inscrever. Basta ir em um dos polos levando autorização assinada pelos pais.

Veja aqui os endereços dos polos na cidade de São Paulo