Professora é condenada a 20 anos de prisão por fazer sexo com aluno de 13 anos

A professora Brittany Zamora foi condenada, na última sexta-feira (12), a 20 anos de prisão por ter feito sexo com um de seus alunos, um garoto de 13 anos. A jovem, de 27 anos, dava aulas no colégio Las Brisas Academy, em Goodyear, Arizona, nos Estados Unidos.

Segundo os policiais, os abusos aconteciam dentro e fora da escola. A professora fez sexo oral no estudante de 13 anos, em sala de aula, enquanto outro, de 11, assistia à cena. Os pais do estudante descobriram mensagens no celular do filho e informaram o diretor do colégio, que acionou a polícia. Veja o vídeo da professora sendo conduzida à delegacia.

A mãe de uma das vítimas disse que Brittany seduziu os meninos, ganhou a confiança deles e, então, aproveitou-se da pureza deles para satisfazer os seus desejos sexuais. "Ela é uma pedófila e não é diferente de um homem", afirmou em nota lida no tribunal.

Antes de ouvir a sentença, a professora declarou: "Sou uma pessoa boa que cometeu um erro. Eu me arrependo profundamente." Segundo a imprensa internacional, após ser condenada à prisão, Brittany desabou em lágrimas.