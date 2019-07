Prefeito no Ceará é denunciado por abuso sexual

O prefeito de Uruburetama, no interior do Ceará, José Hilson Paiva, está sendo investigado pelo Ministério Público após ser denunciado por abuso sexual. Vídeos gravados pelo próprio homem, que também é ginecologista, mostram os crimes praticados contra pacientes ao longo de décadas.

São pelo menos 63 arquivos. Em uma das gravações, Hilson aparece com a boca no seio de uma mulher, sob o pretexto de estar “tirando secreção”. As imagens foram analisas por entidades médicas, que afirmam haver, claramente, estupro nos casos.

Veja também:

Professora é condenada a 20 anos de prisão por fazer sexo com aluno de 13 anos

Família encontrada morta em Santo André é velada nesta segunda-feira

Pacientes já foram ouvidas pelo Ministério Público do Ceará. Há também processos em tramitação na delegacia do município – alguns até já prescreveram. O prefeito nega os abusos e diz que denúncias são “jogada da oposição”.

O caso já havia sido noticiado pela BandNews FM Fortaleza há pouco mais de um ano. Na época, um pedido de afastamento do prefeito, por causa das denúncias, havia sido arquivado pela Câmara Municipal. Os novos vídeos foram divulgados no domingo (14) pelo Fantástico, da TV Globo.