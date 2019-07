Polícia investiga assalto a agência bancária na Faria Lima

Três criminosos invadiram uma agência bancária nesta segunda-feira (15), por volta das 10h. Segundo a Polícia Militar, o grupo era formado por um idoso e dois menores de idade. Todos fugiram depois do crime.

O assalto aconteceu em uma agência do banco Bradesco, na avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, na altura do Shopping Iguatemi. Não há informações de feridos ou reféns.

A Polícia Civil está no local e o caso será investigado pelo 15º DP.

