Pais vão avaliar merenda escolar em São Caetano

Os pais serão aliados da educação em São Caetano na tarefa de fiscalizar a merenda dos filhos nas escolas municipais e melhorar a qualidade da comida em casa.

A prefeitura criou a Central da Merenda para que as famílias sejam informadas dos cardápios semanalmente pelo WhatsApp. Para se cadastrar, os responsáveis devem mandar um “oi” para o número 11 98853-2348 e em seguida a hastag #merenda.

O secretário de educação da cidade, Fabrício Coutinho de Faria, explica que os pais poderão fazer críticas e elogios às refeições. “Criamos a ouvidoria da merenda, com uma pessoa responsável por receber as solicitações dos pais.”

Faria afirma que as merendas já obedecem critérios de alimentação saudável, sem frituras e com opções de saladas e frutas. Alunos com necessidades especiais, como diabéticos e celíacos, têm refeições diferenciadas.

A ideia agora é mudar a alimentação também na casa dos estudantes e dos servidores públicos. Para isso, o município criou o programa Nutre&Ação. Desde o início do mês, a prefeitura distribui kits de material didático e lúdico com orientações nutricionais às crianças e receitas saudáveis para a família. No site nutreacao.saocaetanodosul.sp.gov.br, também é possível conhecer mais informações para melhorar a alimentação.

“Pesquisas da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicam que um em cada quatro adultos é obeso. Precisamos começar trabalho de conscientização com as crianças para mudar esse cenário”, disse o secretário.

A próxima etapa do programa, de acordo com o Faria, é fazer mapeamento da saúde das crianças, com dados sobre sedentarismo e sobrepeso.