Não perturbe: Operadoras lançam plataforma de bloqueio de telemarketing nesta terça

As principais operadoras de telecomunicações vão lançar, nesta terça-feira (16), a plataforma digital do Cadastro Nacional de “Não Perturbe” para o registro de consumidores que não querem mais receber mensagens de telemarketing com oferta de serviços de telefonia, TV por assinatura e banda larga. Em meados de junho, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) deu um prazo de 30 dias para que as empresas implementassem a lista nacional.

A medida vale para as empresas Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo, que também deverão, no mesmo prazo, criar e divulgar amplamente um canal por meio do qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de não receber ligações.

O cliente terá um canal único na internet no qual fará a inclusão de seu número no cadastro. Ele poderá escolher a operadora ou o tipo de serviço (telefonia fixa, celular, internet e TV por assinatura). Para isso, terá que informar nome completo, CPF e e-mail, para criar um login e senha de acesso.