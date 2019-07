Matemático gay Alan Turing estampará nota de 50 libras

A partir de 2021, as notas de 50 libras esterlinas terão uma nova cara: a do matemático britânico Alan Turing. Conhecido como pai da ciência da computação e da inteligência artificial, ele substituirá os engenheiros James Watt, escocês que desenvolveu melhorias para motores a vapor, e o britânico Matthew Boulton. A decisão foi feita pelo Bank of England, que recebeu 988 indicações de cientistas do público inglês.

Mark Carney, chefe do banco, considera Turing um herói. "Ele foi um matemático excepcional, cujo trabalho tem tido um enorme impacto em como nós vivemos hoje."

"Suas contribuições foram amplas e inovadoras. Turing é um gigante", afirma, referindo-se ao papel do matemático durante a 2ª Guerra Mundial. Turing ajudou o Reino Unido a prever ataques alemães, decifrando códigos nazistas com computadores ainda rudimentares.

Embora tenha desempenhado uma função fundamental, o cientista da computação foi condenado por "indecência grosseira", por ser gay. Ele só chegou a ser perdoado após sua morte, pela Rainha Elizabeth II.