Imposto de renda: Receita paga nesta segunda-feira restituição do segundo lote

A Receita Federal deposita nesta segunda-feira, 15 de julho, o dinheiro do segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2019 e de lotes residuais de 2008 a 2018. De acordo com o Fisco, serão pagos R$ 5 bilhões a 3.164.229 contribuintes.

A consulta ao lote, que está aberta desde o dia 8 de julho, pode ser feita pelo site da Receita (receita.economia.gov.br) ou pelo Receitafone, no número 146. Há, ainda, o aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF nas bases de dados do Fisco.

Do total a ser liberado, R$ 2,362 bilhões serão pagos a idosos acima de 60 anos, com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.