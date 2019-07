Homem encontra cocaína em sabão em pó comprado em mercado de São Paulo

Ao menos 80 quilos de pasta-base de cocaína foram apreendidos nesta segunda-feira (15) em um mercado da região de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. A droga estava escondida em caixas de sabão em pó, que chegaram a ser vendidas por engano para consumidores comuns.

A polícia chegou ao caso após um cliente perceber o engano e levar o pacote ao 62º DP (Distrito Policial), localizado no mesmo bairro. Quando os policiais chegaram no local, flagraram homens em uma caminhonete descarregando mais caixas do mesmo produto.

Os suspeitos tentaram fugir e foram presos após perseguição. Ao programa Brasil Urgente, da Band, o delegado Olívio Lira, da Polícia Civil, disse que a suspeita é que um dos donos do mercado seja ligado ao tráfico de drogas.

“O supermercado aparentemente funciona de maneira lícita. A forma em que a droga foi armazenada indica que é uma quadrilha especializada, com a empresa servindo de fachada para dificultar a fiscalização da polícia“, disse Lira.

No mercado, foram encontradas ao menos 30 caixas de sabão em pó com drogas, além de outras caixas que estavam na caminhonete. Tudo foi apreendido para perícia.

O delegado afirmou ainda que a polícia busca agora descobrir de onde a droga veio e qual seria seu destino, já que a pasta-base da droga precisa ser preparada antes de chegar ao consumidor como cocaína. A investigação também está levantando os nomes dos donos do mercado para avançar com o caso.

“Temos um detido, que vamos saber qual é a participação dele. Vamos identificar os donos da razão social do mercado. Iniciamos hoje (segunda), agora queremos saber o tamanho dessa quadrilha”, concluiu Lira.

