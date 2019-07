Família encontrada morta em Santo André é velada nesta segunda-feira

A família encontrada morta em Santo André, no ABC paulista, está sendo velada na manhã desta segunda-feira (15) no Cemitério Parque Vale dos Pinheirais, em Mauá. O enterro está previsto para as 16h.

O casal e os filhos de 3 e 14 anos foram encontrados mortos no apartamento onde viviam na manhã de domingo (14). A principal hipótese trabalhada pela polícia é de que elas tenham sido vítimas de intoxicação por conta de vazamento de gás no chuveiro. Se confirmada a causa, as mortes de brasileiros por inalação de monóxido de carbono podem chegar a 15 apenas neste ano.

Reprodução

Leia também:

Pais vão avaliar merenda escolar em São Caetano

Youtuber inglesa morre em acidente com patinete elétrico

A polícia afirma que a irmã da mãe das crianças foi quem os encontrou, já sem vida. A mulher estava no chuveiro, o homem no sofá abraçado com o filho de 3 anos e a adolescente dormia em uma beliche.

O delegado do 1º Distrito Policial, onde o caso foi registrado, Roberto Von Haydin, disse que não havia sinal de violência nos corpos. Segundo ele, a família tinha acabado de voltar de viagem à Disney, nos Estados Unidos, e ainda não havia desfeito as malas. O apartamento foi lacrado para novas perícias.