Família é encontrada morta no banheiro de apartamento em Santo André

Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas, dentro de um apartamento, em Santo André, no ABC Paulista. O casal e dois filhos, uma adolescente de 14 e um bebê de 1 ano, estavam no banheiro.

Segundo a polícia, não há indícios de que foi um crime. A suspeita é de que a família foi sufocada com monóxido de carbono.

Quando um parente entrou no local e encontrou todos mortos, o chuveiro à gás estava ligado. O pai e o bebê estavam enrolados com uma toalha, a mãe e o outra filha no box.

Os quatro chegaram dos Estados Unidos na sexta-feira (12).