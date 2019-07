Apagão deixa boa parte de Manhattan, em Nova York, no escuro

Um blecaute deixou boa parte de Manhattan, em Nova York, no escuro durante cerca de três horas na noite deste sábado (13).

O apagão atingiu aproximadamente 72 mil moradores e ícones da maior cidade dos Estados Unidos, como o edifício Empire State e a Times Square, além de ter interrompido a circulação no metrô. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, teve de enviar a Guarda Nacional para organizar o trânsito, em caos por causa dos semáforos apagados.

Milhares de pessoas foram evacuadas do Madison Square Garden, onde estava para começar um show de Jennifer Lopez. As zonas de Manhattan mais afetadas foram Midtown e Upper West Side.

Em visita a Iowa devido à campanha para as eleições de 2020, o prefeito Bill de Blasio disse que o blecaute foi causado por um "problema técnico", um incêndio em uma das centrais da Con Edison, a empresa responsável pelo fornecimento de energia.

O apagão ocorreu no dia exato do aniversário de 42 anos do histórico blecaute de 13 de julho de 1977, quando quase todos os bairros de Nova York ficaram sem energia.