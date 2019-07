VW e Ford se unem para construir carros autônomos e elétricos

As fabricantes de automóveis Ford e Volkswagen anunciaram nesta sexta-feira (12) que vão trabalhar juntas para desenvolver veículos autônomos e elétricos.

A montadora alemã fará um investimento de US$ 2,6 bilhões na Argo AI, que é uma filial da Ford para construção de carros autônomos, e irá adquirir da fabricante norte-americana US$ 500 milhões em ações da Argo AI. Assim, as duas terão participações iguais no projeto.

De acordo com as duas empresas, a Ford pretende construir mais de 600 mil veículos elétricos no continente europeu. A montadora norte-americana usará uma plataforma da Volks para carros elétricos, a MEB. Isso irá auxiliar no corte de custos das fabricantes.

As produções deverão ter início em 2023, na cidade de Colônia, na Alemanha.

"Nossa aliança global está começando a demonstrar uma promessa ainda maior, e continuamos a analisar outras áreas nas quais poderíamos colaborar", afirmou o presidente-executivo da Volkswagen, Herbert Diess.