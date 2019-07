Quina 5019: veja os números sorteados neste sábado, 13 de julho

A Quina 5019 vai pagar neste sábado, dia 13 de julho, um prêmio de R$ 7,5 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas do sorteio, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina 5019, deste sábado (13), são:

32, 41, 45, 53, 66

Outros concursos:

Dupla Sena 1960: veja os números sorteados neste sábado, 13 de julho

Mega-Sena 2169: veja os números sorteados neste sábado, 13 de julho

No concurso anterior da Quina, de sexta-feira (12), ninguém acertou as cinco dezenas. Outras 134 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 4.877,73 cada uma. Mais de 10 mil apostadores acertaram três números e receberam R$ 92,48 cada. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.