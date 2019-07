Previsão do tempo: Temperatura sobe em SP e máxima pode chegar a 26°C neste domingo

O domingo (14) será de tempo aberto e sem chuva em São Paulo. A madrugada um pouco mais agradável que o início da semana com termômetros na casa dos 13°C. A máxima chega aos 26°C na capital paulista.

Os índices de umidade do ar devem girar em torno dos 30% e até ligeiramente abaixo deste valor nas horas mais quentes do dia. No final da tarde, aumento de nebulosidade, mas sem previsão de chuvas.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o dia será marcado também pela maior intensidade dos ventos em relação aos dias anteriores, em função da aproximação do sistema frontal.