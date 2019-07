Fatec Osasco abre inscrição para curso de programação gratuito e com bolsa auxílio

Em parceria com o projeto Recode Pro, a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) da cidade de Osasco abriu as inscrições para seu curso intensivo gratuito de programação. Cinquenta jovens poderão participar, mesmo sem experiência na área, após passarem por algumas etapas de processo seletivo.

LEIA MAIS:

Cadelinha deixada na porta de farmácia comove moradores e ganha novo lar

O curso terá carga horária de 320 horas e duração de cinco meses. Ao final, os participantes serão formados programadores full stack, e capazes de atuar em qualquer etapa do desenvolvimento de sites e aplicativos.

Além do conhecimento técnico, o programa busca desenvolver competências socioemocionais exigidas pelo mercado. Criatividade, comunicação, colaboração e resolução de problemas são algumas das habilidades trabalhadas.

Além da gratuidade do curso, os selecionados também terão direito a bolsa integral no curso de inglês online da Cultura Inglesa. Nos últimos dois meses de aulas, os alunos receberão bolsa auxílio de R$ 300 por mês, e poderão receber ofertas de emprego em empresas parceiras da Recode Pro.