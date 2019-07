Dupla Sena 1960: veja os números sorteados neste sábado, 13 de julho

A Dupla Sena 1960 vai pagar neste sábado, dia 13 de julho, um prêmio de R$ 4,4 milhões ao apostador que acertas as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena 1960, deste sábado (13), são:

1º Sorteio

25, 29, 32, 34, 38, 49

2º Sorteio

08, 21, 38, 43, 45, 49

No concurso anterior, de quinta-feira (11), ninguém acertou os seis números. No primeiro sorteio, 15 apostadores fizeram a quina e levaram R$ 5.151,54 cada. No segundo, outras 18 apostas também acertaram cinco números e ganharam R$ 3.863,65 cada. Clique aqui para ver o resultado do sorteio.