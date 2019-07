Tem mais de 40 anos e está procurando emprego? Curso em SP pode te ajudar

Um projeto em São Paulo está com inscrições abertas para adultos com mais de 40 anos que estão desempregados ou com dificuldade para voltar ao mercado de trabalho.

As inscrições para o chamado Exército das Poderosas, promovido pela empresa Reclame Aqui, podem ser feitas pelo site e basta preencher alguns dados pessoais e contar sua história. A próxima edição do programa será nos dias 20 e 27 de julho.

Veja quem pode participar: