Trump quer 'trocar filhos' em embaixadas com Bolsonaro, diz jornal

Em uma “troca diplomática”, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou a possibilidade de designar um de seus filhos para assumir a embaixada americana no Brasil. A informação é do jornal O Globo, que se baseia em fontes do governo brasileiro.

Segundo o portal, Eric Trump assumiria o cargo caso o deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) assuma a posição de embaixador do Brasil em Washington, capital federal dos EUA.

Na quinta-feira (11), o presidente disse que indicaria Eduardo para embaixador do Brasil durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A medida foi elogiada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que classificou a escolha como “excelente”.

Eduardo Bolsonaro já acenou positivamente para a possibilidade, mesmo que isso signifique abrir mão de seu mandato como deputado federal. Já Eric atua como vice-presidente das Organizações Trump, ao lado do irmão Donald Jr.