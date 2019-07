Quadrilha especializada em roubo de cargas é detida após tiroteio em Guarulhos

Na quinta-feira (11), uma quadrilha especializada em roubo de cargas foi detida pela Polícia Civil em Guarulhos, na Grande São Paulo, e 15 pessoas foram presas.

O grupo foi surpreendido por investigadores da Delegacia Seccional do município enquanto descarregava um caminhão roubado em um galpão na Rua Tamotsu Iwasse, ao lado da Via Dutra, no bairro Bonsucesso. Houve troca de tiros, e um integrante da quadrilha foi baleado na perna.

Veja também:

Acidente envolvendo caminhões, carros e ônibus trava rodovia Presidente Dutra

Polícia apreende 3,5 toneladas de drogas em São Paulo em menos de 24 horas

Segundo a polícia, a carreta havia sido roubada na Baixada Santista, próximo ao porto. O motorista do veículo e seu ajudante foram mantidos em cativeiro pelo grupo, mas não tiveram ferimentos.

Os policiais ainda apreenderam um carro blindado e um equipamento que bloqueia o sinal dos rastreadores dos caminhões.

Reprodução/Polícia Civil

Os membros da quadrilha foram autuados por roubo de carga e associação criminosa. A polícia acredita que o número de integrantes da organização, suspeita de agir nas rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, seja bem maior.