Previsão do Tempo: temperaturas voltam a subir em São Paulo neste sábado

São Paulo continua a deixar, mesmo que lentamente, o frio para trás. Neste sábado (13), as temperaturas apresentam mais um leve aumento. A variação térmica no dia também é reduzida, com as mínimas se tornando mais quentes.

O que retorna, também, é a baixa umidade. Uma massa de ar seco se aproxima com força do Sudeste nos próximos dias, derrubando as taxas de umidade do ar. A capital paulista já está há uma semana sem chuvas, e os efeitos começam a surgir.

Com o ar seco, a qualidade do ar cai, devido a maior concentração de poluentes na atmosfera. Ainda, o potencial de formação de queimadas em áreas de floresta aumenta. No sábado, a taxa de umidade mínima pode chegar abaixo dos 30%, limite considerado saudável para a vida nos centros urbanos.

De acordo com a previsão estendida do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a máxima para o dia fica em torno de 25ºC. A mínima cresce, atingindo 11ºC. Nos últimos dias, ela se manteve abaixo dos 10ºC.

O órgão da Prefeitura paulistana ainda prevê céu claro para todo o dia, novamente sem chances de chuva. O sol predomina durante manhã e tarde, e o clima permanece estável até a noite.