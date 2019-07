Dois motoristas de aplicativo são sequestrados e levados para favela de Paraisópolis

Dois motoristas de aplicativo de transporte individual foram feitos reféns e levados por criminosos em menos de 24 horas para o interior da favela de Paraisópolis, região do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

Na quinta-feira (11), ao volante de um Fiat Palio, uma das vítimas foi dominada por dois assaltantes, na rua Alexandre Dumas, na Chácara Santo Antônio. Acionados por testemunhas, policiais militares localizaram o carro na avenida Hebe Camargo, dentro da comunidade, antes que a dupla realizasse saques em caixas eletrônicos. Um dos acusados foi baleado e detido; o outro escapou a pé.

Veja também:

Quadrilha especializada em roubo de cargas é detida após tiroteio em Guarulhos

Polícia apreende 3,5 toneladas de drogas em São Paulo em menos de 24 horas

Já na madrugada da quinta, dois menores, de 14 e 15 anos, foram apreendidos e os dois comparsas continuam foragidos após a PM (Polícia Miltar) abordar a dupla que mantinha refém um motorista no carro dele, um Space Fox.

A vítima havia sido dominada no Jardim Ângela. Os outros dois criminosos só não foram presos porque haviam descido do carro para realizar saques em caixas eletrônicos. Com os menores havia uma pistola de brinquedo. A polícia agora vai investigar se há ligação entre os bandidos detidos e os foragidos de ambos os casos.