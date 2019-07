Marco Antonio Villa estreia na Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira

Marco Antonio Villa estreia na programação da Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira, 15. O historiador vai ancorar o Primeira Hora, exibido das 7h às 8h.

“Estou animado e com muita disposição para discutir os principais problemas do Brasil no momento em que a política virou um assunto do cotidiano. Antigamente se dizia que não era bom falar de política na família, no trabalho. Hoje é o inverso. É estranho alguém que não fale sobre política. A ideia é qualificar a discussão política, isso que é central. Não é informação pela informação, mas sim a qualidade da informação. Eu acho que esse é o meu papel, esse é o desafio”, avalia Marco Antonio Villa.

A Rádio Bandeirantes também levará ao ar comentários do historiador ao longo da programação. Eles serão veiculados nos programas 90 Minutos (10h), RBNews (13h) e Bastidores do Poder (17h).

O Primeira Hora é transmitido para todo Brasil pela Rede Bandeirantes de Rádio. Em São Paulo, pode ser ouvido em 90.9 FM, 92.1 FM e 840 AM. O jornal também é transmitido em áudio e vídeo no Facebook e no YouTube da Rádio Bandeirantes.