Imigrantes se escondiam em caminhão da Ferrari a caminho de Silverstone

A Ferrari encontrou nesta quinta-feira (11) dois imigrantes ilegais embarcados em um dos seus caminhões transportadores. A dupla foi descoberta quando a escuderia italiana chegou no circuito de Silverstone, no Reino Unido.

De acordo com a imprensa britânica, os imigrantes conseguiram entrar no veículo durante uma parada no porto de Calais, na França. O objetivo deles era passar para o Reino Unido e evitar a alfândega.

Já no autódromo britânico, os imigrantes foram achados após os funcionários da Ferrari terem ouvido alguns barulhos estranhos dentro do caminhão. A polícia foi chamada e prendeu a dupla.

O GP britânico começou nesta sexta-feira (12), com os dois primeiros treinos livres. Amanhã (13) será definido o grid de largada. Já a corrida será disputada no domingo (14).