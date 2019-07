Fies 2019.2: pré-selecionados devem complementar inscrição até esta sexta

Os candidatos pré-selecionados do Fies (Fundo de FInanciamento Estudantil) do segundo semestre de 2019 têm até esta sexta-feira (12) para complementar sua inscrição no site do programa. A lista de aprovados no programa foi divulgada na terça-feira (9).

Os estudantes que buscam financiar as mensalidades de um curso superior em instituição particular pelo programa federal devem informar o nome do fiador e, se necessário, o percentual deste financiamento.

Aqueles que não complementarem suas inscrições terão as vagas repassadas aos interessados que aguardam na lista de espera. O preenchimento dessas vagas remanescentes deverá ser feito entre os dias 15 de julho e 23 de agosto.

O Fies do segundo semestre deste ano ofertou 46,6 mil financiamentos a juro zero para quase 1,8 mil instituições privadas de ensino superior. O programa é oferecido aos estudantes com renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.

P-Fies

No caso do P-Fies, em que o financiamento é contratado por um banco privado, os aprovados devem procurar as instituições de ensino para garantir a vaga – não há lista de espera.

Diferentemente do Fies, o P-Fies possui juros variáveis e condições definidas pelo banco e a faculdade. Neste caso, os estudantes podem ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até cinco salários mínimos.