Acidente envolvendo caminhões, carros e ônibus trava rodovia Presidente Dutra

A rodovia Presidente Dutra chegou a ficar totalmente bloqueada na manhã desta sexta-feira (12) após um acidente envolvendo três caminhões, dois carros e um ônibus. O caso ocorreu no início da manhã no km 211, pouco depois do Trevo de Bonsucesso, em Guarulhos, na pista sentido de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem ficou gravemente ferido e teve que ser socorrido para um hospital. Após a colisão – um engavetamento –, uma carga de peixe caiu na pista.

Às 8h20, duas faixas da esquerda seguiam fechadas para o trânsito – antes, até uma faixa no sentido Rio de Janeiro fechou para auxiliar no resgate da vítima. Com isso, quem tenta chegar à capital paulista pela rodovia enfrenta congestionamento desde o quilômetro 205. As faixas foram liberadas pouco depois das 9h.

