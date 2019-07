Rompimento de barragem na Bahia obriga moradores a abandonar casas

Uma barragem em Pedro Alexandre, na Bahia, se rompeu por volta das 11h desta quinta-feira (11). A quantidade de lama bloqueou estradas da região e também obrigou moradores de Coronel João Sá, cidade vizinha, a abandonar suas casas.

Fortes chuvas que caem na região do Rio do Peixe teriam contribuído para o rompimento da estrutura.

Ainda não há informações sobre feridos, nem detalhes sobre a composição da barragem, como o tamanho e a quem pertence a estrutura.

Uma barragem se rompeu em um povoado da cidade Pedro Alexandre, localizada a cerca de 435 quilômetros de Salvador.

O prefeito de Coronel João Sá, Carlinhos Sobral, alertou a população sobre o risco de continuar nas casas. Em vídeo publicado no Instagram, ele diz ainda não saber as consquências do rompimento da barrarem, por se tratar de uma "situação atípica".

“Pessoal, a barragem do Quati estourou. É uma situação atípica. Nunca aconteceu isso com essa barragem. Nós não sabemos as consequências. Eu peço encarecidamente que todas a as pessoas que moram em área de risco que saiam das suas casas, que peguem seus documentos pessoais, peguem seus objetos de valores, o que puderem levar. A gente não sabe as consequências, nunca passamos por ela. É melhor prevenir. Estou monitorando. Todas as escolas já estão disponíveis para receber as pessoas", afirmou.

Mais informações em instantes.