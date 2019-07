Pedro Alexandre (BA) decreta calamidade pública após rompimento de barragem

O rompimento de uma barragem nesta quinta-feira (11) em Pedro Alexandre (BA), a 435 km de Salvador, fez com que a prefeitura da cidade decretasse situação de emergência e calamidade pública. O texto foi publicado no Diário Oficial do município.

A barragem, localizada no povoado de Quati, cedeu durante as fortes chuvas que atingem a região. Segundo a Defesa Civil do município, ainda não há registro de feridos.

Com o decreto do prefeito Pedro Gomes Filho (PSD), a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil assume as ações de resposta ao desastre. Voluntários também podem ser convocados para reforçar as operações e compras e serviços emergenciais podem ser feitos sem licitação.

Também fica permitida a entrada nas residências sem autorização judicial para prestar socorro ou “determinar a pronta evacuação”. As aulas da rede pública municipal de Pedro Alexandre foram suspensas por tempo indeterminado.

Moradores da cidade vizinha Coronel João Sá também correm risco de alagamento pela água da barragem – a evacuação da região segue em curso.