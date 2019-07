Papa nomeia brasileiro para dirigir coro da Capela Sistina

O Vaticano anunciou ontem a saída do monsenhor Massimo Palombella do cargo de maestro-diretor da Capela Musical Pontifícia, nome oficial do coro da Capela Sistina. Para seu lugar foi designado o brasileiro Marcos Pavan.

Segundo comunicado da Santa Sé, o papa Francisco acatou o “pedido do maestro para encerrar suas funções”. Em setembro passado, o líder da Igreja Católica havia autorizado uma investigação sobre possíveis fraudes financeiras no coro.

Pavan é natural de São Paulo e se tornou padre na diocese de Campo Limpo, zona sul da capital paulista. Em sua carreira musical, estudou técnica vocal e canto gregoriano em São Paulo e Nova York e foi membro do Coro Lírico do Theatro Municipal.