Motorista divide atenção entre volante e celular, mostra Painel de Mobilidade Segura

Dados do Painel de Mobilidade Segura mostram que os motoristas que dirigem na cidade cada vez mais dividem a atenção ao trânsito com o celular. No primeiro trimestre deste ano, foram aplicadas 33.940 multas por manusear o aparelho ao volante nas ruas paulistanas, 13,7% a mais do que de janeiro a março de 2018.

No mesmo período, as multas em geral na cidade caíram 9%.

Essa infração é vista pelos especialistas em trânsito uma das mais perigosas para causar acidentes e desde 2016 é considerada gravíssima – 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitçaão) e multa de R$ 293,47.

A percepção é que o hábito se disseminou. “Virou coisa normal nos dias que vivemos”, afirmou o gerente de vendas Humberto Cardoso, 52 anos. “Eu uso também, não vou negar. É um hábito que não tem como parar, na minha opinião.”

A cabeleireira Solange Meyer Lima, 40 anos, reconhece que a prática é perigosa, apesar de adotá-la: “Eu fico atenta para notícias dos meus filhos ou do trabalho. Um olho na pista, o outro na tela. Me sinto super culpada por usar, porque basta um segundo para um acidente feio acontecer”.

Para o advogado especializado em trânsito Mauricio Januzzi, “as pessoas estão muito acostumadas a fazer isso”. “Tecnicamente, quando você manuseia o celular, tira a atenção para trânsito. E aquela [falta de] atenção pode ser objeto um acidente”, afirmou

Januzzi conta que já representou na Justiça a vítima de um atropelamento causada por um motorista que estava ao celular. “É um fator determinante de imprudência para atribuir a culpa para dar causa a eventual lesão corporal.”

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte e a CET (Companhia de Engenharia de tráfego) informaram que têm “realizado campanhas de conscientização em veículos de comunicação e nas redes sociais sobre o risco do uso do celular enquanto se conduz”, destacando que a própria prefeitura mostra em seus canais de comunicação a campanha “Ao dirigir, nunca use o celular”.