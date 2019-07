Mais Médicos: Governo pode reincorporar cubanos

O governo federal pretende editar no mês que vem medida provisória alterando o programa Mais Médicos e reincorporando parte dos profissionais cubanos.

Os médicos do país da América Central tiveram de sair do programa com o rompimento do acordo de colaboração entre Brasil e Cuba, mas a ideia é que voltem a trabalhar na atenção básica do SUS (Sistema Único de Saúde) por um período de até dois anos. Terminado esse prazo, precisarão revalidar o diploma.

A estimativa é de que

2 mil dos 8 mil profissionais que vieram para o Brasil permaneceram aqui depois do fim do acordo, muitos na esperança de serem readmitidos pelo governo federal.

Cerca de 700 destes médicos têm a situação regularizada, porque se casaram com brasileiros. Somente os cubanos que trabalharam no Mais Médicos – criado em 2013 pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) – e permaneceram no país teriam direito à reincorporação.