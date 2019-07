Homem sobrevive a queda nas Cataratas do Niágara

Um canadense sobreviveu a uma queda nas Cataratas no Niágara. Na última terça-feira (9), a polícia foi alertada de que um homem estaria agindo estranho próximo a Horseshoe Falls, a mais alta das quedas do parque, com mais de 50 metros de altura. Ao chegar ao local, avistaram o rapaz saltando em direção a água.

A equipe de resgate começou a busca e, para a surpresa de todos, o homem foi encontrado com vida, sentado sobre pedras, à margem do rio. Ele é a quinta pessoa a sobreviver a uma queda do tipo desde 1960, segundo o jornal local “The Buffalo News”

Questão de sorte? Intervenção divina? Pode até ser, mas o que as autoridades acreditam ter salvo a vida do rapaz é o fato do nível das águas estar acima do normal para o horário. Isso fez com que ele não batesse nas rochas no fundo do rio. Com ferimentos, ele foi encaminhado para um hospital, mas não corre risco de morte.