Gol e Latam arrematam slots da Avianca

O leilão dos ativos da Avianca Brasil levantou US$ 147,320 milhões. Participaram do certame Gol e Latam, que levaram slots (direitos de pousos e decolagens) nos aeroportos Santos Dumont (RJ), Guarulhos e Congonhas (SP) .

A Azul não participou do pregão. Em nota, a empresa disse “não acreditar na legitimidade do processo”. O leilão pode ser anulado pela Justiça, pois a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) conseguiu autorização para redistribuir os slots da Avianca.

Foram leiloadas sete UPIs (Unidades Produtivas Isoladas) – uma delas apenas ao programa de fidelidade da marca. Três delas não tiveram ofertas de compra.

A Gol desembolsou US$ 70 milhões pelo primeiro lote, formado por 20 voos de Guarulhos, 12 voos do Santos Dumont e 18 voos de Congonhas. Levou ainda outras duas UPIs por US$ 7,3 milhões e US$ 10 mil.

A Latam arrematou a segunda UPI, por US$ 70 milhões, com 26 voos de Guarulhos, 8 voos do Santos Dumont e 13 voos de Congonhas. Também ficou com uma outra unidade por

US$ 10 mil.