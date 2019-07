AO VIVO: Glenn Greenwald fala sobre mensagens de Sérgio Moro em comissão do Senado

Nesta quinta-feira (11), o jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept Brasil, participa de sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Ele fala sobre a polêmica envolvendo a troca de mensagens entre procuradores da Operação Lava Jato e o ministro Sérgio Moro (Justiça), quando juiz federal – caso que ficou conhecido como Vaza Jato.

Segundo Greenwald, Moro não esclareceu se o jornalista está sendo alvo de investigação pela Polícia Federal, o que cria um clima de ameaça à imprensa no país. "Sérgio Moro foi perguntado várias vezes no Senado, na Câmara e por muitos jornais se ele está nos investigando ou se tem planos de fazer algo contra nós. Ele nunca negou a investigação, do dia em que a primeira notícia saiu até hoje. Ele quer que fiquemos com medo de estarmos sendo investigados", disse.

Veja também:

Funcionários do metrô salvam vida de bebê que estava engasgando

Casos de sarampo em SP quadruplicam em junho

O editor do Intercept disse que não tem medo e que seu site continuará publicando reportagens sobre os diálogos.

Acompanhe ao vivo a sessão da CCJ do Senado (transmissão da TV Senado):