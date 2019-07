Funcionários do metrô salvam vida de bebê que estava engasgando

Dois funcionários do Metrô de São Paulo conseguiram salvar um bebê que havia se engasgado com leite materno na estação São Judas, da Linha 1-Azul, na zona sul da capital. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (10) e foi flagrado pelas câmeras de segurança.

Guilherme Jesus, de apenas 19 dias, estava com o pai, a mãe e a avó indo para uma consulta médica na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Segundo o Metrô, chegando na estação São Judas, a família percebeu que havia algo errado com o menino e desembarcou do trem para pedir ajuda.

O supervisor Carlos Abreu e o operador de transporte metroviário Helder Matushita foram abordados pela mãe e informados por ela que o bebê não estava respirando.

De imediato, eles correram para o mezanino, próximo da plataforma de embarque, para socorrerem a criança, que estava com a avó naquele momento.

O supervisor Carlos Abreu pegou o bebê pelas mãos e, utilizando técnicas de desengasgo que aprendeu no treinamento de atendimento em primeiros socorros do Metrô, iniciou os procedimentos.

Agachado, o funcionário deitou Guilherme virado com a cabeça para baixo e iniciou compressões nas costas do bebê, dando suaves tapinhas até a criança se desengasgar.

Após o atendimento, o bebê foi encaminhado pelo Metrô para avaliação médica no Pronto Socorro do Hospital Saboya, no Jabaquara.