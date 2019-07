Família que morreu com churrasqueira acesa será enterrada na Bahia

A família encontrada morta com uma churrasqueira acesa no quarto será enterrada na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. O casal e uma criança de 2 anos moravam em Guarulhos, na Grande São Paulo e teriam acendido o fogo para amenizar o frio dos últimos dias.

A suspeita da polícia é a de que o casal, Uildes Lima Moreira e Gilmara Pinheiro de Jesus, e o filho, Brenno Pinheiro Moreira, tenham sido asfixiados pela fumaça. Eles haviam se mudado da Bahia para São Paulo havia três anos em busca de emprego.

Os corpos foram encontrados na última terça-feira (9) e foram encaminhados para a cidade baiana após perícia. Segundo a polícia, não havia sinais de violência, apenas uma churrasqueira acesa. Todos já estavam mortos quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento das vítimas.