Férias de artista: plataforma oferece curso online gratuito sobre História da Arte

Procurando algo para se ocupar durante as férias? A plataforma de ensino online, Khan Academy, lança neste mês um curso gratuito sobre História da Arte em parceria com a organização Smarthistory, que já trabalhou com instrituições de grande prestígio como o MoMA, museu de arte moderna de Nova York.

LEIA MAIS:

O curso abrange desde os princípios básicos da arte, até movimentos contemporâneos do mundo todo. Os conteúdos são lançados pouco a pouco na plataforma, e os materiais iniciais já estão disponíveis.

A série de aulas foi lançada inicialmente nos Estados Unidos, e traduzida voluntariamente para o português. Para acessar, clique no link.

A Khan Academy fornece, em parceria com a Fundação Lemann, outros tópicos de estudo para acesso gratuito. O material pode ser trabalhado em sala de aula ou mesmo em casa. Também é possível fazer parte do time de voluntários que auxilia no desenvolvimento dos conteúdos fornecidos pela plataforma; clique aqui para saber como.