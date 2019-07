Anatel autoriza aumentos nas tarifas da telefonia fixa para cinco operadoras

A Anatel aprovou nesta quinta-feira (11) um reajuste dos planos básicos de telefonia fixa, para ligações locais ou interurbanas (os DDDs). Os aumentos foram autorizados para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Algar e Sercomtel.

As empresas podem solicitar reajustes a cada 12 meses. Os aprovados pela Anatel variam entre 0,73% e 6,76%. Confira variações:

Claro – 6,09%

Oi – 6,052%

Vivo – 4,94%

Sercomtel – 6,76%

Algar – 0,73%

Mais incomum em muitas capitais, o orelhão também teve seu cartão de uso encarecido. O mais simples, de 20 créditos, passou a custar R$ 2,66.

De acordo com a Anatel, o Brasil conta com 35,9 milhões de linhas de telefonia fixa ativas. A tendência é que o número diminua cada vez mais com a presença mais forte da telefonia móvel – são 228 milhões de números de celular ativos. Dados são de maio deste ano.